Hadis Najafi, djevojka iz Irana, postala je jedan od simbola borbe protiv ugnjetavanja žena u Iranu, nakon što ju je policija ubila na brutalan način tijekom prosvjeda na ulicama Karaja, gdje se veliki broj ljudi okupio kako bi izrazio negodovanje zbog smrti Mahse Amini.

U Najafi su sigurnosne snage ispalile šest hitaca. Dvadesetogodišnja djevojka 24. rujna zadobila je prostrijelne rane grudi, lica i vrata, javljaju mediji. Na snimci koji kruži društvenim mrežama prikazuje se Hadis Najafi kako veže kosu u rep dok se sprema priključiti prosvjednicima. Nakon toga je upucana.

Njen simbolični potez postao je novi simbol stradanja u borbi za slobodu žena u Iranu.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

