VIDEO Gori veliko rusko skladište nafte

Veliki požar izbio je u ponedjeljak u skladištu nafte u ruskom gradu Brjansku, priopćilo je ministarstvo za izvanredne situacije, dodajući da nema ozlijeđenih.

Nema neposrednih naznaka da je požar povezan s ratom u Ukrajini, iako su ruski dužnosnici prošli tjedan rekli da su ukrajinski helikopteri pogodili stambene zgrade pri čemu je ozlijeđeno sedam osoba na tom području.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB