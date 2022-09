Aframax tanker za prijevoz sirove nafte nasukao se jučer poslijepodne i blokirao promet u Sueskom kanalu na gotovo istom mjestu gdje se prije nešto više od godine dana nasukao vjerojatno najslavniji brod na svijetu, Ever Given.

Tanker Affinity V od 114.600 dwt, pod zastavom Singapura, plovio je prema jugu kada je na brodu navodno zakazao kormilarski uređaj.

Tanker dug 252 metra zatim se nasukao i zaglavio u kanalu južno od Little Bitter Lakea. Riječ je o dijelu kanala na kojem ne postoje odvojene prometne trake, stoga je sav promet u oba smjera bio u potpunosti blokiran na nekoliko sati, piše gCaptain.

Uprava Sueskog kanala jučer oko 17 sati po lokalnom vremenu zaprimila je obavijest da je tanker onesposobljen. Na mjesto događaja odmah su poslali pet tegljača, a brod se dotad već nasukao i zapeo dijagonalno, blokirajući kanal, prenosi Pomorac.hr.

Nakon gotovo pet sati tanker je uspješno odsukan, a kanal je odblokiran. Tanker je zatim otegljen prema sueskom sidrištu, gdje se usidrio u ranim jutarnjim satima danas, 1. rujna, piše FleetMon. Nije zabilježeno značajnije oštećenje.

AIS podaci pokazuju da je tanker bio okružen tegljačima, a najmanje šest brodova zapelo je neposredno iza nasukanog tankera. Incident se dogodio u južnom dijelu kanala nedaleko od mjesta gdje se Ever Given nasukao u ožujku 2021. godine.

Tanker Affinity V star šest godina iskrcao je teret u Portugalu, a plovio je u balastu prema luci Yanbu u Saudijskoj Arabiji, piše Safety4Sea.

3/ VIDEO UPDATE: #AFFINITYV is freed!



She got grounded, freed, maybe-grounded again, and now very gingerly under tow southbound in the #SuezCanal.



Cause unclear. But I've narrated an animation of the initial incident. pic.twitter.com/tM9Mc2FZzB