Glasnogovornik Pentagona John Kirby danas je komentirajući događanja u Ukrajini optužio Putina za izopačenost i brutalnost tijekom invazije.

“To je brutalnost najhladnije i najizopačenije vrste”, rekao je John Kirby.

VEZANA VIJEST Ispovijest Hrvata: “Ne borim se samo za Ukrajinu, cijeli je svijet ugrožen”

“Mislim da nismo do kraja svjesni do koje se mjere radi o nasilju, oskutnosti i izopačenosti prema nevinim ljudima, civilima, s takvim krajnjim nepoštovanjem život koje oduzimaju”, dodao je.

Odgovarajući na pitanja novinara rekao je da je teško gledati neke od tih fotografija i pomisliti da bi bilo koji dobronamjerni, ozbiljni i zreli lider to napravio.

Pritom je, u trenutku kad se sjetio fotografija o kojima je pričao, zastao, progutao knedlu, uzeo nekoliko trenutaka da zaustavi suze i sabere se, te potom nastavio.

.@PentagonPresSec John Kirby gets emotional talking about Putin: "It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious mature leader would do that. I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity." pic.twitter.com/awH6dKyoPW