VIDEO Eksplozije i crni dim nad Odesom, raketama pogođena infrastruktura

Projektili su pogodili ukrajinski lučki grad Odesu u ranim jutarnjim satima u nedjelju, objavilo je gradsko vijeće.

Jedan od “ključnih infrastrukturnih objekata” grada je pogođen, rekao je glasnogovornik regionalne administracije Sergej Bratčuk za ukrajinski javni servis.

“Nadamo se da neće biti žrtava”, rekao je Bratčuk.

Britanska vojna obavještajna služba objavila je da ruske pomorske snage nastavljaju blokadu ukrajinske obale na Crnom i Azovskom moru, sprječavajući opskrbu morem.

Rusija ima i dalje sposobnost amfibijskog iskrcavanja, ali će takva operacija vjerojatno biti sve rizičnija zbog vremena koje su ukrajinske snage imale za pripremu, tvitalo je Ministarstvo obrane u redovnom biltenu.

“Mine u Crnom moru predstavljaju ozbiljan rizik za pomorsku aktivnost”, navodi se.

U izvješću se navodi da je podrijetlo mina nejasno i sporno, ali da su gotovo sigurno rezultat ruske pomorske aktivnosti na tom području što pokazuje kako njezina invazija na Ukrajinu utječe na neutralne i civilne interese.

Glavni ruski pregovarač s Ukrajinom Vladimir Medinski u nedjelju je objavio na Telegramu da pregovori nisu dovoljno napredovali da bi došlo do susreta vođa dvije države i da je stajalište Moskve o Krimu i Donbasu nepromijenjeno.

Ruska vojska priopćila je da će u nedjelju otvoriti koridore za evakuaciju stranaca iz ukrajinskog lučkog grada Mariupolja i obližnjeg Berdjanska.

General bojnik Mihail Mizincev rekao je da će strani državljani moći napustiti Mariupolj i putovati prema Berdjansku, dok će oni u Berdjansku moći napustiti to područje ili kopnenim putem preko Krima ili kroz područja pod kontrolom Ukrajine, izvijestila je ruska novinska agencija TASS.

Pozvao je ukrajinsko vodstvo da jamči sigurnost koridora.

Riječ je o stranim državljanima uglavnom članovima posada teretnih brodova koji su od početka rata blokirani u obje luke.

Potpredsjednik poljske vlade Jaroslaw Kaczynski pozvao je na mirovnu misiju NATO-a u Ukrajini i da članice NATO-a isporuče oružje na zahtjev ukrajinskog predsjednika, u komentaru objavljenom u njemačkom listu Welt u nedjelju.

Također je rekao da bi Varšava pozdravila povećanje američke prisutnosti u Europi sa 100.000 na 150.000 vojnika u trenutku kad Rusija postaje sve agresivnija, te da bi Poljska bila otvorena za stacioniranje američkog nuklearnog oružja u zemlji ako se to pitanje postavi.

