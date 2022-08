Dvije su osobe preminule, a dvije su teško ozlijeđene udarom munje preko puta Bijele kuće u Washingtonu u četvrtak navečer.

James Mueller (76) i Donna Mueller (75) preminuli su od ozljeda nakon udara munje u Parku Lafayette nedaleko od Bijele kuće, potvrdila je policija. Stariji par bio je u turističkom obilasku, piše CNN.

Stanje drugih dvoje ljudi još nije poznato, no ozljede su teške.

