Ruski predsjednik Vladimir Putin našao se u za njega neobičnoj situaciji kad je sam u sobi s novinarima čekao da se pojavi turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Situacija je dosad bila obrnuta.

Snimka snimljena uoči sastanka Putina i Erdogana u utorak u Teheranu prikazuje ruskog predsjednika kako se vrpolji, prebacuje se noge na nogu i izvodi grimase pred kamerama dok je gotovo minutu čekao turskog kolegu.

Radi se o uglavnom nepoznatoj situaciji za ruskog vođu koji je sam razvio reputaciju osobe koja ostavlja druge da čekaju, i to namjerno, a ponekad i satima. Neki spekuliraju da je to osveta za sastanak prije dvije godine u Moskvi kad je Erdogan toliko dugo čekao Putina da dođe u sobu da je na koncu sjeo, piše Guardian.

Novinari su snimili trenutak kad je Putin stigao u prostoriju na sastanak očekujući da će Erdogan stići odmah nakon njega, no umjesto toga se gotovo minutu vrpoljio pred kamerama.

Kad se turski predsjednik konačno pojavio, Putin je raširio ruke kao da hoće reći “pa dobro, gdje si ti”, nakon čega su se srdačno rukovali.

“Ovih 50 sekundi koliko je Putin čekao Erdogana, izgubljen pred kamerama, puno govori o tome koliko su se stvari promijenile od Ukrajine”, napisala je na Twitteru Joyce Karam, dopisnica za National News s Bliskog istoka.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek