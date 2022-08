Nakon teškog granatiranja Harkiva delfini koji su ondje živjeli, premješteni su u Odesu, pritom je njihova 19-godišnja trenerica cijelo vrijeme ostala uz njih iako joj je obitelj već pobjegla iz grada.

Kad su Rusi prije otprilike tri mjeseca počeli granatirati Harkiv, velik broj stanovnika potražio je sigurnost u drugim dijelovima zemlje.

Ne i Eva Leontieva, trenerica delfina. Ona je iz svog stana preselila u nastambu životinja koje trenira i živjela s njima.

“Majka je otišla iz grada već prvi tjedan granatiranja, s bratom je pobjegla u Njemačku. Silno je htjela da idem s njom, ali nisam mogla ostaviti delfine”, rekla je Eva za ABC News.

Dolphins were evacuated from Kharkiv amid heavy shelling and transported to Odesa—all the while, their 19-year-old trainer stayed by their side. @Reevellp reports. https://t.co/fpbx5Qw7aU pic.twitter.com/yw79TZbIRd