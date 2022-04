VIDEO “Danima sam tražila muža u Buči. Prepoznala sam ga po cipelama i hlačama”

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Zohra Bensemra

Stvarno stanje u Buči, gradu u Kijevskoj regiji, otkriveno je tek nakon povlačenja ruske vojske s tog područja.

Snimke razorenog grada i ubijenih civila šokirale su vlasti diljem svijeta. Iz SAD-a, EU-a i drugih zemalja stižu osude, a francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je zbog toga na jače sankciji Rusiji.

Reutersovi reporteri snimili su stanovnicu Buče Tetjanu Volodimirivnu, koja je muža našla mrtvog, i gradonačelnika Anatolija Fedoruka.

Tetjana Volodimirivna kroz suze je opisala vjerojatno najteži trenutak svog života:

“Stigli su oko osam sati uvečer. Izudarali su ga puškama. Počeli su pretraživati naš stan, užurbano. Odveli su me i mog psa. Vukli su nas licem prema zemlji na drugi kat zgrade gdje je bila privremna vojna središnjica.

Dani su prolazili, tražila sam muža. Otišla sam u podrum. Prije toga sam prijavila Crvenom križu da ga tražim posvuda. Uzeli su moje podatke kad sam stigla u podrum. Rekli su mi da pogledam na lokaciju gdje su pronašli dva tijela, da bi tamo mogao biti moj muž.

Kada sam stigla, prepoznala sam ga po cipelama i hlačama. Lice mu je bilo unakaženo, tijelo hladno. Moj susjed i dalje pamti to lice moga supruga. Upucan je u glavu, osakaćen, mučen. Otišla sam do Crvenog križa i pitala što da radim. Pokazat ću vam i njegov grob. Ukopan je na metar dubine kako ga psi ne bi pojeli. To je sve.”

Anatolij Fedoruk, gradonačelnik Buče, ogorčen je situacijom.

“Prekjučer, 21 osoba je ubijena… Genocid i zlostavljanje civila. Znate, svaki ratni zločin, ma jednostavno postoje pravila ratovanja. Što se tiče civila, ruska sila je pokazala namjeru da ih ubija. Dobili su zeleno svjetlo za svoj safari od Putina”, rekao je.

