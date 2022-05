VIDEO Angelinu Jolie odveli na sigurno tijekom uzbune za napad u Lavovu

Holivudska zvijezda i izaslanica Visokog povjerenstva UN-a za izbjeglice Angelina Jolie u iznenadnom je posjetu u Lavovu na zapadu Ukrajine.

Christo Grozev, istraživački novinar koji radi za Bellingcat, na Twitteru je objavio video na kojem se vidim Jolie koja šeta Lavovom u trenutku kad su se oglasile sirene za zračnu uzbunu.

Angelina Jolie had to be rushed to a bomb shelter as air-raid sirens went off in Lviv. pic.twitter.com/dOnLcQsp6d