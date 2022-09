Vesna Pusić: Charles dolazi na tron u teškim okolnostima

Podijeli:







Izvor: N1

Vesna Pusić u Dnevniku je komentirala smrt kraljice Elizabete II.

“Commonwealth je velika organizacija od 56 država i prvi put se spominje pod imenom Britanski Commonwealth, formalno je ustanovljen 1931. Zadnje dvije članice učlanile su se u lipnju ove godine – Gabon i Togo”, objasnila je Vesna Pusić i dodala: “Služi za međusobnu suradnju vlada, ali i društava. Među državama članicama ne postoje vize. Među tih 56 država britanska kraljica je bila službeni poglavar njih 15, pet država ima svoje monarhe, a 36 su republike.”

Komentirajući Charlesove interese rekla je: “Funkcija poglavara Commonwealtha nije nasljedna. Za očekivati je da će novi kralj biti također poglavar Commonwealtha, ali to nije automatizam. Klimatske promjene i zaštita okoliša te održivi okoliš su teme s kojima se Charles počeo baviti u mladosti i mnogi su mu se tad smijali. On dolazi na tron u teškim okolnostima, ali i mnogo kasnije u životu nego je to bio slučaj s njegovom majkom. No, dolazi s temom koja je sad opća briga i vjerojatno jedna od najvažnijih tema današnjice.”

