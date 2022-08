Zbog velikog požara zatvoren je kolodvor London Bridge, što je izazvalo kaos među tisućama ljudi koji su trebali putovati.

Oko 70 vatrogasaca žurno je interveniralo nakon što je izbio požar na željeznici u Southwarku u južnom Londonu, javlja The Sun.

Firefighters are continuing to tackle the fire under the railway arches in #Southwark. Trains to and from #LondonBridge are affected and several buildings have been evacuated https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/c8wwK39KkM