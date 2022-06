Velike promjene u ruskom zapovjedništvu: Smijenjeno nekoliko generala u Ukrajini

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini.

Rusko Ministarstvo obrane izjavilo je da se promijenilo vodstvo središnjih i južnih skupina snaga koje se bore protiv Ukrajine, potvrđujući prethodnu procjenu ISW-a da rusko vrhovno zapovjedništvo restrukturira vodstvo operacija u Ukrajini.

Glasnogovornik ruskog Ministarstva obrane Igor Konašenkov izjavio je 24. lipnja da zapovjednik Središnjeg vojnog okruga general-pukovnik Aleksandar Lapin zapovijeda “središnjom” skupinom snaga.

Te trupe odgovorne su za operacije u Lisičansku i vjerojatno Severodnjecku.

General Sergej Surovikin, zapovjednik ruskih zračnih snaga, zapovijeda “južnom” skupinom snaga. On je nadgledao opkoljavanje Hirske i Zolote.

Kako piše ISW, do restrukturiranja ruskog zapovjedništva došlo je kako bi se bolje organizirale operacije u Ukrajini, iako se u samom priopćenju ruskog ministarstva ne navodi da su se promjene dogodile.

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva potvrdilo je da je rusko zapovjedništvo smijenilo nekoliko generala s ključnih operativnih uloga u Ukrajini. Među tim generalima je i general-pukovnik Andrej Serdjukov i zapovjednik ruskog Južnog vojnog okruga Alexander Dvornikov.

