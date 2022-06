Veći dio Severodonjecka pod ruskom kontrolom, Ukrajinci drže samo rubove grada

Veći dio Sjeverodonecka je pod ruskom kontrolom, a ukrajinski borci sada drže samo rubne dijelove grada. Britanska obavještajna služba priopćila je da se borbe nastavljaju u Severodonjecku te da je tijekom posljednjih 48 sati ruska vojska pojačala napore za napredovanje južno od grada Izjuma. Riječ je o najnovijem izvješću o stanju u Ukrajini koje je na Twitteru objavilo britansko ministarstvo obrane.

Ruske snage od travnja nisu ostvarile napredak u tom dijelu Ukrajine jer su ukrajinski vojnici dobro iskoristili poznati teren kako bi usporili napredovanje Rusije.

Služba je izvijestila da je Rusija vjerojatno poslala još vojnika u istočnu Ukrajinu nakon što je velik broj njih ubijen tijekom napada na Kijev.

No, kako kažu, ruske jedinice vjerojatno nemaju dovoljno snage. Rusija vjerojatno nastoji biti jača na tom području Ukrajine kako bi mogla izvršiti daljnji pritisak na sjever te ići dublje u regiju Donjeck, priopćila je britanska obavještajna služba, prenosi Index.

