Izvor: N1

Politički analitičar Anđelko Milardović gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao razvoj ratne situacije u Ukrajini.

Komentirao je masovan bijeg Rusa od mobilizacije, koju je najavio ruski predsjednik Vladimir Putin. “Ovdje je riječ o obrazovanijem dijelu ruske populacije, koji nije pod utjecajem propagande.

Mobilizacija se radi na bazi 300.000 ljudi, koji trebaju biti poslani u drugu zemlju kako bi ubijali i palili. Jedan dio populacije nije spreman na tako nešto. Taj dio populacije ima jasan stav i o referendumu o pripajanju ukrajinskih pokrajini Ruskoj federaciji”, rekao je Milardović.

“To je klasično pitanje tehnologije amputacije. Kako se amputiraju određeni dijelovi zemlje i pripajaju drugoj vidjeli smo i mi u 90-im godinama. Teza im je da je ruska manjina u Ukrajini ugrožena i da treba intervenirati, te proglasiti novu, prorusku vlast. Tada se provodi referendum i završni korak je amputacija i pripojenje. Tko je tu zapravo napadnut?”, rekao je.

Kako navodi, Putinova geopolitika je takva da se bazira na ideji obnove Ruskog carstva. “On pada u demografski paradoks. Da bi Rusija postala carstvo novim osvajanjima, to može postići samo ako nema demografski slom, a ima ga. Ako Putin želi ustanoviti carstvo, s kime će to napraviti?”, rekao je.

“Moguć je i scenarij uporabe nuklearnog oružja, ali tu postoji i efekt bumeranga. Prije nego pritisne gumb, mora računati i na to koji će biti odgovor. Ne samo u smislu odgovora Zapada, već i u smislu radioaktivnog djelovanja. Hoće li se to zaustaviti na nekim granicama? Zračenje može doći i do Moskve. Pa valjda i on ima nekakvu obitelj koja mu neće dozvoliti da uništi civilizaciju”, rekao je.