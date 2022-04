Podijeli:







Izvor: REUTERS/Andrew Kelly

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se Vijeću sigurnosti UN-a.

“Jučer sam se vratio iz Buče. Rusi su tamo počinili brojne zločine, namjerno su ubili sve koji su služili našoj zemlji. Ubijali su žene ispred kuća, cijele obitelji, odrasle i djecu, i pokušali spaliti tijela. Obraćam vam se u ime naroda koji se svaki dan prisjeća preminulih civila ubijenih u potiljak nakon što su mučeni. Neki su ubijeni na ulicama, neki su bačeni u bunare. Umrli su u patnji, neki u svojim kućama, neke su tenkovi pregazili u automobilima, odsjecali su im udove, žene su silovane pred djecom, rezali su im čak i jezike…

To nije drugačije od onoga što čini ISIL, a ovo su činili pripadnici zemlje koja je članica Vijeća sigurnosti UN-a”, rekao je Zelenski.

“Svijet tek treba vidjeti što su napravili u drugim okupiranim područjima naše zemlje”, dodao je.

“U Ukrajini vidimo najgore ratne zločine od Drugog svjetskog rata. Namjerno uništavaju gradove i pretvaraju ih u pepeo, namjerno pucaju u civile koji pokušavaju pobjeći, stvaraju masovnu glad, namjerno uništavaju skloništa puna civila. Masakr u Buči je samo jedan, nažalost, samo jedan primjer onog što okupatori čine našoj zemlji od početka invazije. Mariupolj, Borodjanka… Tamo su počinjeni zločini kao u Buči”, rekao je Zelenski i nastavio:

“I vi i ja znamo što će Rusi reći na ove optužbe o ratnim zločinima, puno su to puta ponovili. Imamo satelitske snimke i možemo provesti transparentnu istragu. To želimo, punu istinu i odgovornost kako bi se kaznili jednom za svagda oni koji su mislili da su privilegirani. Rusko vodstvo smatra da su kao kolonizatori, protjerali su već brojne građane i djecu, nastavljaju to činiti.

Rusija Ukrajinu želi pretvoriti u tihe robove, ruska vojska otvoreno pljačka gradove i sela, sve kradu, od hrane do zlatnog nakita prekrivenog krvlju. Imamo posla s državom koja pravo veta u Vijeću sigurnosti pretvara u smrt.

“Izbacite Rusiju, osigurajte mir ili ukinite Vijeće sigurnosti”

Jeste li spremni zatvoriti UN? Ako je odgovor ne, onda smjesta morate djelovati. Moramo poštovati povelju UN-a i sustav se mora reformirati da veto ne bi bio pravo na ubijanje, pravo na smrt. Agresora se mora privesti pred lice pravde. Masakr u Siriji, Jemenu, to je odmah trebalo zaustaviti. Da je tiranija doživjela jednu takvu reakciju, mogli bismo jamčiti mir i svijet bi se možda promijenio i možda ne bi došlo do rata u mojoj zemlji. Ali svijet je gledao i nije htio vidjeti ni okupaciju Krima ni rat u Gruziji ni oduzimanje dijela Moldavije ni to kako su se Rusi pripremali za agresivne akcije.

Vrijeme je da se ovaj sustav transformira. Zato predlažem globalnu konferenciju kako bismo utvrdili reformu svjetskog sigurnosnog sustava, kako dati jamstva za priznavanje granica i integritet država, međunarodno pravo… Ne smije biti privilegija ni iznimki. Snaga mira mora postati dominantna. O tome je čovječanstvo oduvijek sanjalo. Možemo se baviti preventivnim mjerama za osiguravanje mira.

Ukrajina ima moralno pravo predložiti reformu svjetskog sigurnosnog sustava. Ako ne znate kako donijeti ovu odluku, možete učiniti dvije stvari – ukloniti Rusiju kako ne bi mogla blokirati odluke o vlastitom ratu, a zatim možemo učiniti sve da uspostavimo mir, ili druga opcija, pokažite kako reformirati ili promijeniti ovaj sustav i raditi za mir. Sljedeća bi opcija bila u potpunosti ukinuti Vijeće sigurnosti. Ako ništa ne možete učiniti nego samo razgovarati, onda bi to trebalo učiniti. Ukrajina treba mir, svijet treba mir.”

