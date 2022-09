Uskoro će biti dostupna laboratorijski uzgojena tuna. Biste li je probali?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Nakon laboratorijski uzgojene piletine na tržište stiže i umjetna riba.

U svijetu se događaju tektonske promjene u mesnoj industriji. Već gotovo cijelo desetljeće 40-ak kompanija diljem svijeta radi na razvoju i proizvodnji laboratorijski uzgojene govedine, piletine, svinjetine i ribe. Doduše, to ne prati komercijalizacija, prije svega zbog stroge zakonske regulative.

Trenutno se tako jesti može jedino laboratorijski uzgojena piletina američke kompanije Eat Just, i to u jednom jedinom restoranu u Singapuru. No, na tržištu bi uskoro, već sljedeće godine, mogla biti i laboratorijski uzgojena tuna američke kompanije Finless Foods.

“Podnijet ćemo dokumentaciju američkom regulatoru ove zime. Trebat će između 9 do 12 mjeseci da dobijemo dozvolu te da laboratorijski uzgojenu tunu možemo staviti na tržište. Što se tržišta tiče, fokusirani smo na SAD i Singapur”, otkrio je Michael Seldon, suosnivač i izvršni direktor Finless Foodsa na konferenciji Infobip Shift.

Tijekom izlaganja Seldon je više puta prekidan pljeskom publike što dovoljno govori o raspoloženju i pogledu na budućnost prehrane uglavnom mladih i tehnološki obrazovanih ljudi, a koji su o najnovijoj tehnologiji proizvodnje mesa prvi put u Hrvatskoj mogli uživo slušati zahvaljujući organizatorima Infobip Shifta.

Dok je ovo tema o kojoj se u svijetu priča, a proizvodnja razvija, u Hrvatskoj se o njoj, nažalost, jako malo zna, a još manje priča. Svima, pak, koji žele jesti iz stanica uzgojeno, odnosno laboratorijski uzgojeno meso, američki poduzetnik poručuje da se radi o sigurnom i zdravom proizvodu.

Laboratorijski se uzgojeno meso dobiva iz matičnih stanica životinja. Nakon što se izoliraju i pročiste, stavlja ih se u tekuće hranjive medije gdje se razmnožavaju. Ovaj proces imitira onaj koji se događa unutar životinje, pa se ovako nastalo meso naziva i čistim.

Osim toga, mnogo je održivije jer za njegovo uzgoj nisu potrebne velike farme i obradive površine. U konačnici, da bi jeli meso ne moramo ubijati, a trebalo bi postati priuštivije.

Tuna je, objašnjava Seldon, u SAD-u trenutno 20 puta skuplja od piletine, svinjetine i govedine. Kada Finless Foods tržištu ponudi svoju tunu, bit će iste cijene kao i ona iz mora, no s povećanjem proizvodnih kapaciteta postat će znatno jeftinija. “Stanice se udvostručuju svakih 24 sata, a količina proizvodnje ovisit će o kapacitetima. Trenutno u tjedan dana možemo laboratorijski uzgojiti tunu za obrok samo nekoliko ljudi. No, proizvodimo u bioreaktoru koji stoji na stolu i jako je mali. Kako ćemo rasti, povećavat će se i količina proizvedene tune”, kaže suosnivač kompanije koja je do danas primila 50 milijuna dolara investicija te koju čeka izgradnja proizvodnog postrojenja.

Seldon kaže da su u laboratorijski uzgoj tune krenuli jer su oceani zbog izlova, a i klimatskih promjena “u problemu”. Na tržište Europske unije ne planiraju uskoro jer je dobivanje dozvola, zbog stroge regulative, praktički nemoguća misija, prenosi Poslovni dnevnik.

