Tri osobe, uključujući djevojčicu i stariju ženu, poginule su u naletima vjetra uraganske snage koji je u četvrtak pogodio Korziku te je 45.000 kućanstava ostalo bez struje, priopćile su vlasti.

Tuča, jaka kiša i vjetrovi čija je maksimalna brzina iznosila 224 km na sat zahvatili su francuski otok dok je u dijelovima zemlje – koji su bili pogođeni nizom toplinskih valova i jake suše – palo više kiše u samo nekoliko sati nego posljednjih mjeseci zajedno.

Na Korzici, velikom turističkom odredištu, 13-godišnja djevojčica je poginula kad je stablo palo na kamp u kojem je odsjela, a 72-godišnja žena smrtno je stradala kad je na njezin automobil pao krov kolibe na plaži, pojasnile su vlasti.

Najmanje je dvanaest osoba ozlijeđeno na otoku, a na moru traju operacije spašavanja, dodali su.

