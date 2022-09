Uragan Ian poharao Kubu, stigao do Floride, milijuni pred evakuacijom

Stanovnici floridske obale Meksičkog zaljeva napuštaju svoje domove prije dolaska uragana Ian koji je stigao na obalu Floride i očekuje se da će udariti o obalu večeras, uz razorne vjetrove od 200 kilometara na sat i obilne oborine.

Oluja treće kategorije već je pogodila Kubu i prisilila stanovništvo na masovnu evakuaciju te prekinula opskrbu strujom stotinama tisuća ljudi.

Hurricane Ian's eye wall is packed with lightning right now.



Spectacular imagery of a powerful, intensifying storm. pic.twitter.com/y09ePKIDCt