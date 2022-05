Podijeli:







Europska unija usvojila je uputu koja njenim članicama omogućava da nastave kupovati ruski plan i da ispune zahtjev Moskve o plaćanju u rubljama, a da pritom ne prekrše sankcije, objavio je Bloomberg.

Kako prenosi američka agencija, Europska komisija je na zatvorenom sastanku u petak obavijestila svoje članice da se u novoj uputi pojašnjava da kompanije mogu otvoriti namjenske račune u Gazprom banci i plin platiti u dolarima ili eurima, s tim što će nakon toga tražiti potvrdu da su izmirili ugovorne obaveze.

Ukoliko kompanije koje kupuju ruski gplin ispune te uvjete, neće se smatrati da krše sankcije koje je Rusiji uvela Europska unija, navodi se u uputi, prenosi Tass.

Izvor Bloomberga je naveo da je tijekom sastanka bilo dosta neslaganja jer su Njemačka, Mađarska, Francuska i Italija podržavale taj plan, dok je Poljska dovela u pitanje zakonitost takve odluke.

Neke države su bile nezadovoljne zbog toga što se u novoj uputi ne nevodi eksplicitno mogu li europske kompanije otvarati račune u rubljama u Gazprom banci.

Europska unija je do sada to tretirala kao kršenje sankcija, ali se u novoj uputi to ne navodi, piše Bloomberg.

Američka agencija je prije nekoliko dana objavila da je oko 20 europskih kompanija koje kupuju ruski plan već otvorilo namjenske račune u Gazprom banci, a da je još 14 od banke tražilo dokumentaciju neophodnu da to naprave.

Prema uredbi koju je 31. ožujka potpisao ruski predsjednik Vladimir Putin, kupci plina iz Europske unije moraju otvoriti račune u rubljama u Gazprom banci. Plin bi plaćali dolarima ili eurima, koje bi banka mijenjala za rublje i ta sredstva bi potom prebacivala na račune koje su kupci otvorili.

