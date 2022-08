Podijeli:







Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u subotu je rekao da Ujedinjeni narodi surađuju sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom na prevladavanju određenih prepreka, što bi trebalo omogućiti da ruska hrana i gnojivo dospiju na svjetska tržišta.

Guterres je kazao da se, u skladu s dogovorom postignutim prošli mjesec u Turskoj uz posredovanje UN-a o nastavku izvoza ukrajinskih žitarica više od 650.000 metričkih tona žitarica i ostale hrane već izvozi.

“Drugi dio ovog paketa dogovora je nesmetan pristup globalnim tržištima ruske hrane i gnojiva koji nisu predmet sankcija”, rekao je Guterres u Istanbulu, gdje je posjetio koordinacijski centar za nadzor izvoza.

Rekao je i da su one zemlje koje su uvele sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu jasno dale do znanja da se te mjere ne odnose na hranu i gnojiva, no dodao je da je ipak došlo do određenog utjecaja na izvoz.

“Suočeni smo s određenim brojem prepreka i poteškoća koje treba prevladati kada su posrijedi otprema, osiguranje i financije”, rekao je Guterres na konferenciji za novinare održanoj zajedno s turskim ministrom obrane Hulusijem Akarom.

Glavni tajnik UN-a je kazao i da UN surađuje s Washingtonom i EU-om na uklanjanju tih prepreka.

“Izvoz većih količina hrane i gnojiva iz Ukrajine i Rusije ključan je za daljnje smirivanje robnih tržišta i za postizanje nižih cijena za potrošače”, rekao je.

Na Rusiju i Ukrajinu je, prije ruske invazije 24. veljače, otpadala trećina svjetskog izvoza pšenice. Rusija je i velik izvoznik gnojiva.

