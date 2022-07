Podijeli:







Izvor: Fabrice COFFRINI/AFP

Kina od UN-ove šefice za ljudska prava traži da "zakopa" izvještaj o kršenju ljudskih prava u kineskoj pokrajini Xinjiang, može se iščitati iz pisma do kojeg je došao Reuters i čiji su sadržaj potvrdili diplomati iz tri zemlje koje su pismo primile.

Povjerenica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet suočena je sa žestokim kritikama civilnog društva zbog preblagog pristupa prema Kini tijekom posjeta toj zemlji u svibnju. Nakon kritika, Bachelet je kazala kako neće tražiti drugi mandat iz osobnih razloga.

No prije nego u kolovozu napusti funkciju, obvezala se objaviti izvješće o zapadnoj kineskoj regiji Xinjiang. Grupe za ljudska prava optužuju Peking za zlostavljanje pripadnika naroda Ujgur koji nastanjuju tu kinesku pokrajinu, što uključuje prisilni rad u kampovima. Kina odbija takve optužbe.

VEZANE VIJESTI MI5 i FBI o porastu kineske špijunaže: Malobrojni su svjesni da su mete Kineski predsjednik o ratu u Ukrajini: “Ovo je uzbuna za čovječanstvo”

U pismu koje je poslala Kina, izražava se “velika zabrinutost” u vezi izvješća o Xinjiangu te žele zaustaviti njegovo objavljivanje, kazala su četiri izvora – tri diplomata i stručnjak za ljudska prava koji su govorili pod uvjetom da ostanu anonimni. Kažu kako je Kina pismo pustila u diplomatske krugove u Ženevi krajem lipnja i traži od zemalja da ga potpišu u znak podrške.

Sumnjivo pismo

“Ako izvješće o Xinjiangu bude objavljeno, to će pojačati politizaciju i sukobe unutar bloka o pitanjima ljudskih prava, potkopati kredibilitet Ureda povjerenice za ljudska prava (eng. Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) i naštetiti suradnji između OHCHR-a i država članica”, kaže se u pismu.

“Snažno apeliramo na gospođu Visoku povjerenicu da ne objavi izvješće”.

Liu Yuyin, glasnogovornik kineske diplomatske misije u Ženevi, nije kazao je li pismo doista poslano, niti je želio odgovarati na pitanja o njegovom sadržaju.

Liu je rekao i da je skoro stotinu zemalja nedavno izrazilo svoju podršku Kini u vezi pitanja povezanih s regijom Xinjiang ‘kao i svoje prigovore o uplitanju u kineska unutarnja pitanja pod opravdanjem zaštite ljudskih prava‘.

Ta je podrška izražena kroz javnu izjavu na posljednjoj UN-ovoj konferenciji o ljudskim pravima održanoj u srpnju, te kroz ‘zajedničko pismo‘, dodao je Liu, koristeći termin koji označava Kinu i druge zemlje.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova kazao je Reutersu da je Bachelet svjedočila ‘pravom Xinjiangu i njegovom sigurnom i stabilnom društvu‘ kad je u svibnju posjetila tu regiju u sklopu svog putovanja u Kinu.

Dodao je i kako pokušaji nekih zemalja da ‘ocrne imidž Kine‘ koristeći temu Xinjianga, neće uspjeti, objavio je Reuters.

Nije jasno je li i Bachelet primila pismo, a glasnogovornik OHCHR-a odbio je to komentirati.

Dodao je kako se izvještaj o Xinjiangu još dotjeruje prije objave te da to uključuje i standardnu praksu slanja jednog primjerka u Kinu kako bi oni dodali svoje komentare.

Izvješće bi se trebalo baviti odnosom Kine prema ujgurskoj manjini. Tim stručnjaka za ljudska prava prikuplja dokaze već više od tri godine, a objava izvješća se mjesecima odgađa iz nejasnih razloga.

Reuters nije mogao doći do podatka koliko je potpisnika pisma. Jedan od četiri izvora, diplomat sa sjedištem u Ženevi, na pismo je odgovorio pozitivno i izrazio podršku svoje zemlje.

U još jednoj verziji pisma koju je također vidio Reuters, izražava se kritičniji stav prema Bachelet, te kaže kako je izvješće o Xinjiangu načinjeno ‘bez ovlaštenja te predstavlja ozbiljno kršenje zadaća OHCHR-a‘, što narušava kredibilitet Visoke povjerenice.

Nije jasno tko je pismo uređivao i zašto. Diplomat koji je pismo potpisao kaže kako je blaža verzija ujedno i ona konačna, prenosi Jutarnji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.