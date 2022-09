Umrla kraljica Elizabeta II.

Umrla je kraljica Elizabeta II., najdugovječnija britanska vladarica i najstariji monarh na svijetu. Bila je vladarica Velike Britanije i 14 drugih zemalja Commonwealtha, kao i vrhovna poglavarica Crkve Engleske.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W