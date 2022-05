Ruski mainstream mediji rat u Ukrajini prikazuju na potpuno drugačiji način nego mediji izvan te zemlje. Za početak, oni to ni ne nazivaju ratom već specijalnom vojnom operacijom. No, jedan umirovljeni ruski general na ruskoj je televiziji ipak govorio protiv rata, poručujući da Rusiji ne treba rat s Ukrajinom.

U studijskoj raspravi u emisiji 60 minuta vodila se rasprava u kojoj se promicalo sve ono što podržava Kremlj, pa tako i tzv. specijalna vojna operacija predsjednika Vladimira Putina.

VEZANA VIJEST Strahuje se za sigurnost ukrajinskih vojnika iz čeličane Azovstal

Kremlj i dalje ističe da ruska ofenziva ide prema planu. No, u ponedjeljak navečer, gost studija Mihail Khodarenok, vojni analitičar i umirovljeni pukovnik, govorio je potpuno drugačije, prenosi BBC.

Upozorio je da će se “situacija (za Rusiju) očito pogoršati” jer Ukrajina dobija vojnu pomoć od Zapada te će “ukrajinska vojska moći naoružati milijun ljudi”.

Umirovljeni general govorio je i o ukrajinskim vojnicima. “Postoji želja za obranom svoje domovine. Konačnu pobjedu na bojnom polju određuje visok moral vojnika koji prolijevaju krv za ideje za koje su se spremni boriti.”

“Najveći problem s vojnom i političkom situacijom (Rusije)”, nastavio je, dodajući da je Rusija “u potpunoj političkoj izolaciji i da je cijeli svijet protiv nas, čak i ako to ne želimo priznati”.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk