Umirovljeni američki general Mark Hertling pohvalio je posljednje vojne uspjehe ukrajinske vojske u regiji Harkiv, ali je također naglasio tri stvari koje ga "zabrinjavaju" oko ukrajinske protuofenzive.

Hertling, koji je služio kao zapovjednik kopnene vojske SAD-a u Europi, ukrajinske je uspjehe opisao kao “briljantne”. Također je istaknuo napredak u južnoj regiji Herson i ukrajinsku kontinuiranu obranu istočnog područja Donbasa, koji Rusija nije uspjela u potpunosti zauzeti.

“Tri su stvari koje me brinu oko ukrajinske protuofenzive: tempo, umor, crni labudovi”, započeo je umirovljeni general na Twitteru.

