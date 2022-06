Ukrajinski novinar iskoristio je posjet ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Ankari kako bi ga suočio s pitanjem o izvozu žitarica iz Ukrajine. Podsjetimo, Lavrov je jučer boravio u Turskoj na pregovorima o uspostavi sigurnih koridora za ukrajinski izvoz žitarica.

Konferencija za novinare Lavrova i njegovog turskog kolege Mevlüta Çavuşoğlua bližila se kraju, a novinar Muslim Umerov nije mogao postaviti pitanje unatoč ponovljenim pokušajima. Ustao je i izravno se obratio Lavrovu.

“Ja sam s ukrajinske javne televizije, apsolutno želim postaviti pitanje!” rekao je. “Osim žitarica, koju ste još robu ukrali iz Ukrajine i kome ste je prodali?” pitao je Lavrova.

Ukrainian journalist Muslim Umerov asks Lavrov: "Besides wheat, what else did you steal in Ukraine?" pic.twitter.com/KNjDPOHUzw