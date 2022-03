Ukrajinsko ministarstvo: Ljude iz Mariupolja prisilno odvode u Rusiju

Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko optužio je Rusiju da je “teror podigla na novu razinu”.

“Prisilnim deportiranjem građana Mariuopolja na svoj teritorij, Rusija je teror podigla na novu razinu. Šest tisuća Ukrajinaca već sada je u ruskim kampovima gdje ih drže kao taoce. Humanitarni konvoji koji prolaze kroz neokupirane dijelove Ukrajine još uvijek se bombardiraju. Ovaj barbarizam mora završiti”, napisao je Nikolenko na Twitteru.

By forcibly deporting Mariupol citizens to its territory, Russia moves to the next level of terror. 6k Ukrainians already now in Russian camps where they may be used as hostages. Humanitarian convoys fleeing to non-occupied parts of 🇺🇦 still being shelled. This barbarity must end