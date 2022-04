Ukrajinske majke navodno pišu imena svoje djece i ostale osobne podatke na tijelima svoje djece u slučaju da njih Rusi ubiju, a njihova djeca prežive, piše Guardian.

Takvom praksom povela se i Oleksandra Makovij koja je na tijelu svoje kćeri napisala ime, datum rođenja, brojeve roditelja kako bi netko mogao pomoći djevojčici ako je majka izgubi ili pogine tijekom rata.

A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost or they are killed during war someone can help the girl.

“Then I even thought "why didn't I make a tattoo with this information to her?” Says her Mom pic.twitter.com/orCbgnPm1l