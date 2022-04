U Harkivu je srušen spomenik sovjetskog maršala Georgija Žukova.

Agencija NEXTA objavila je video koji prikazuje ukrajinske vojnike kako kamionom obaraju spomenik s postolja na kojemu je stajao.

Monument to Soviet commander Georgy Zhukov was dismantled in #Kharkiv



The monument was dismantled by the military. The press service of the Kharkiv City Council, which has long and consistently opposed the dismantling of the monument, has not yet given any comments. pic.twitter.com/qVfHl1f9vu