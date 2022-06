Ukrajinci uništili ruski ratni brod oružjem koje su donirale zapadne zemlje

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije informacije o ratu u Ukrajini, navodeći da su ukrajinske snage uništile još jedan ruski ratni brod i to pomoću oružja koje su donirale zapadne zemlje.

Kako pišu britanski obavještajci, 17. lipnja ukrajinske snage su potvrdile prvu uspješnu upotrebu protubrodskih projektila Harpoon koje je donirao Zapad za borbu protiv ruskih pomorskih snaga.

VEZANA VIJEST Institut za rat: Sljedeći tjedni su ključni za ruske snage

“Cilj napada gotovo je sigurno bio ruski pomorski tegljač Spasatel Vasily Bekh, koji je dopremao oružje i osoblje na Zmijski otok u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora”, navodi se u priopćenju.

Uništenje ruskog broda ukazuje na poteškoće s kojim se Rusija suočava u situacijama kad pokušava podržati svoje snage na Zmijskom otoku.

“Ovo je posljednje u nizu ruskih plovila, uključujući krstaricu Moskva, koje je Ukrajina oštetila ili uništila tijekom sukoba”, dodaje britansko ministarstvo.

Britanski obavještajci također dodaju da je ukrajinska pomorska sposobnost uvelike neutralizirala sposobnost Rusije da uspostavi kontrolu na moru. To je narušilo održivost originalnog ruskog operativnog plana za invaziju, koji je uključivao držanje regije Odesa u opasnosti s mora, navode Britanci.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/caMOn7mcGv



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0HsqaxnVVy