Društvenim mrežama širi se informacija da u Crnom moru gori ruski ratni brod.

Iako informacija nije neovisno potvrđena, LiveUMap, koji prati sukobe u Ukrajini, objavio je da gori ruska fregata Admiral Makarov. U tijeku je, pišu, operacija spašavanja. Iznad fregate lete zrakoplovi, a u njenoj blizini nalazi se i više spasilačkih brodova.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek

OSINTDefender piše kako je vjerojatno da tu točne tvrdnje da je ruska fregata Admiral Makarov pogođena ukrajinskim projektilom Neptun.

It’s seeming more and more likely that the Claims about the Russian Frigate Admiral Makarov being stuck by Ukrainian Anti-Ship Missiles off the Coast of Odessa is True, multiple Rescue Ships and Aircraft are reportedly in the Area with U.S Surveillance Drones keeping eyes on it. pic.twitter.com/JTuAKr1VEd