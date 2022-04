“Ukrajinci shvaćaju da je moguće pobijediti Rusiju”

Podijeli:







Politolog i povjesničar Siniša Kuko u Dnevniku N1 komentirao je rat u Ukrajini. Istaknuo je da se čini da će rat trajati još dugo i odnijeti još dosta žrtava jer se čini da Putin i Rusija mijenjaju planove ovisno o promjenama na bojištu.

Siniša Kuko smatra da uništenje ruske krstarice ima više simbolički značaj nego vojni: “Zemlja koja je donedavno bila na koljenima, uspije uništiti ovakav vojni brod, ponos ruske flote, to je vrlo važan čin. Mislim da će ovo Ukrajincima podignuti moral jer shvaćaju da je moguće pobijediti Rusiju.”

Na pitanje može li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski biti zadovoljan, rekao je:

“To je relativno, sigurno bi želio da je sve bolje. Mislim da Ukrajincima dobro ide – već ugrožavaju preko granice ruske konvoje koji se premještaju i spremaju ostvariti drugi cilj – oslobođenje Donbasa. Oslobodio se gotovo cijeli sjeverni dio zemlje, a uspješno se brane u Harkivu i nekim drugim gradovima. Mariupolj je već tragedija. Ako Ukrajinci do prije desetak godina u smislu identiteta nisu znali tko su što su, sad im je jasno o čemu je riječ. Zelenski može biti zadovoljan, za neke iritantno vodi PR propagandu, pozive, apele, ali treba imati razumijevanja za njega i Ukrajince. Rat će nažalost izgleda trajati još jako dugo i svašta je moguće.”

“Rusija može govoriti što god hoće”

Govoreći o poziciji ruskog predsjednika Vladimira Putina Kuko je istaknuo:

“Izgleda da je ovo treći skup ciljeva, da nisu sigurni ni da će osloboditi Donbas. Zamišljali su zauzeti Kijev da sruše legitimnu vlast koja je i danas u Kijevu predstavljajući to kao denacifikaciju. Donbas pokušavaju klasičnim sovjetskim manevrom uklještiti s više strana, no ni to im ne polazi za rukom i ovaj treći cilj sada, čišćenje Ukrajine od nacionalističkih bataljuna, što je i smiješno. Naravno da prvenstveno aludiraju na pukovniju Azov lažući jer oni imaju i gore bataljune Wagner itd. Stigmatiziraju Ukrajince i varaju vlastiti narod. Bez promjene režima u Rusiji neće biti pomaka, zato mislim da će ovaj rat još trajati i dosta žrtava donijeti.”

O ulasku Švedske i Finske u NATO rekao je: “Drago mi je da ulaze u NATO. Rusija može govoriti što god hoće. Nuklearno naoružanje je prijetnja. Ne vjerujem da Rusija ima pravi odgovor, a dobivaju točno ono što su proklamirali da ne žele – Zapad je jedinstven, neutralne zemlje idu prema NATO-u, sve je to Putin htio izbjeći. Oni su pred vratima NATO-a.”

