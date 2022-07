Ukrajinci raketama pogodili važan most, stižu snimke

Ruske snage i dalje bombardiraju gradove širom Ukrajine, intenzivno su granatirale Sumi na sjeveru, kazetnim bombama ciljale Mikolajiv i napadale projektilima Odesu na jugu, objavile su vlasti u utorak. Pojavljuju se i informacije o eksplozijama u okupiranom Hersonu.

Nakon što nije uspjela zauzeti Kijev na početku invazije 24. veljače, Rusija se usmjerila na kampanju razornog bombardiranja kako bi učvrstila i proširila kontrolu na jugu i istoku Ukrajine.

Ukrajina je priopćila da su ruske snage pojačale udare s velike udaljenosti na mete daleko od bojišnice te ubile velik broj civila. Moskva kaže da gađa vojne ciljeve.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je Rusija u pet mjeseci sukoba ispalila više od 3000 krstarećih projektila i nebrojeno mnogo topničkih granata.

Zelenski je tijekom vikenda smijenio čelnika ukrajinske Službe državne sigurnosti (SBU) i glavnu tužiteljicu obrazloživši da nisu uspjeli očistiti špijune iz svojih organizacija.

Unatoč njegovu otkrivanju ruskog prodora u SBU, američki dužnosnici rekli su u ponedjeljak da će Washington i dalje dijeliti obavještajne podatke za koje američki dužnosnici kažu da ih Kijev koristi u odgovoru na ruske napade.

Ovaj tjedan mogao bi biti ključan za europske države zabrinute za utjecaj rata i sankcija na opskrbu plinom.

Rusija bi trebala u nadolazećim danima prema Njemačkoj ponovno otvoriti glavni plinovod za prirodni plin Sjeverni tok 1 nakon njegova redovna održavanja, ali Europljani se boje da bi ga Moskva mogla zadržati zatvorenim.

Ruski div Gazprom koji upravlja plinovodom rekao je korisnicima u Europi da ne može jamčiti opskrbu plinom zbog “izvanrednih” okolnosti, prema pismu koje je na uvid dobio Reuters, podižući ulog u gospodarskom sukobu sa Zapadom.

Pojavljuju se i informacije o eksplozijama u okupiranom Hersonu. Jedna od još uvijek neprovjerenih slika navodno prikazuje ukrajinski udar jutros na ključnom mostu u okupiranoj regiji Herson.

The Antonovskiy Bridge in Kherson has been struck by Ukrainian artillery fire this morning. This is the main bridge across the Dnipro river linking Kherson city with the rest of the Oblast. pic.twitter.com/Y5SyXILH4d