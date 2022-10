Podijeli:







Izvor: U.S. DEPT. OF ENERGY / Sciencephoto / Profimedia / ilustracija

Ukrajinski Centar za strateško komuniciranje i informacijsku sigurnost koji je osnovan pri Ministarstvu kulture i informacijske politike Ukrajine kao jedan od mehanizama za suzbijanje dezinformacija i usmjeren je na komunikaciju koja ima za cilj suprotstavljanje vanjskim prijetnjama, posebice onima koje dolaze iz Rusije, objavio je upute za građane o tome što učiniti u slučaju nuklearnog napada.

Centar je zajedno s Državnim znanstveno-tehničkim centrom za nuklearnu i radijacijsku sigurnost, izradio je preporuke na temelju informacija iz Državne hitne službe, Ministarstva obrazovanja i znanosti i policije.

U jednom dijelu uputa se odnose na sprječavanje neugodnih mirisa koje se provodi tek nakon službene obavijesti o potrebi i opravdano je samo kada je zračenje uzrokovano radiojodom.

Centar navodi da je u slučaju korištenja tzv. prljavih bombi zabranjeno uzimanje jodnih pripravaka jer može uzrokovati nepopravljivu štetu organizmu.

Prljava bomba ili uređaj za raspršivanje radiološkog oružja je oružje koje kombinira radioaktivni materijal s uobičajenim eksplozivima.

Centar je naveo i kako konzumirati tablete od joda u slučaju napada: za bebe do jednog mjeseca se preporučuje doza od 16 mg, za djecu od jedne do tri godine doza od 32 mg, za onu do 12 godina doza od 62,5 mg. Preporuka je da tinejdžeri, trudnice, dojilje i odrasli do 40 godina uzimaju 125 mg.

Nuklearna eksplozija u zatvorenom

“Ako vas je nuklearna eksplozija zatekla u domu, pobrinite se da zrak ne ulazi u prostorije kuće. Zatvorite sve prozore, vrata, ventilacijske otvore, isključite klimu i grijanje. Ako je moguće, premjestite se u sobu bez prozora”, navodi se u preporukama.

Preporučuje se da se građani ostanu u skloništu 24 sata, osim ako vlasti ne savjetuju drugačije.

“Nemojte jesti ni dirati ništa što bi moglo biti radioaktivno kontaminirano”, dodaje se.

Također se ne preporučuje ni pijenje vode sa slavine dok ne stigne obavijest da je to sigurno.

Nuklearna eksplozija na otvorenom

Ako se građani nalaze na otvorenom u trenutku napada, mogu primijetiti bljesak na nebu i savjetuje se da nipošto ne gledaju u tom smjeru jer to može zrokovati opekline rožnice, sljepoću i opekline oka.

“Zaustavite automobil na sigurnom mjestu pored ceste, zatvorite vrata i prozore, blokirajte ulazak zraka. Ako je moguće, zaštite uši slušalicama – to je zaštita od barotraume. Usta i nos pokrijte maskom ili tkaninom i dišite kroz to dok ne budete u skloništu”, savjetuje se.

Preporuka je da građani potraže sklonište u slučaju da ih eksplozija zatkene na otvorenom.

Detaljne upute objavljene su na ukrajinskom jeziku na stranicama Centra.

Telegraph napravio video s uputama

Također, prije nekoliko dana i ugledni Telegraph napravio je detaljan video s uputama što učiniti u slučaju nuklearnog napada na vaš grad.