Član ukrajinske delegacije Mihajlo Podoljak prozvao je rusko ministarstvo obrane zbog izjave da se u Ukrajini bore izraelski plaćenici – uz bok pukovnije Azov.

“Rusko ministarstvo obrane tvrdi da se ‘izraelski plaćenici bore uz naciste u pukovniji Azov’. U travnju je Estonija zaplijenila 3.5 tona kokaina prokrijumičarenog u Rusiju. Izgleda da su zbog nedostatka kokaina oni iz ruskog ministarstva obrane prešli na nešto jače”, poručio je Podoljak.

Russian Foreign Ministry stated that "Israel mercenaries are fighting alongside the Nazis in Azov." In April, 3.5 tons of cocaine smuggled into Russia were seized in Estonia. It seems that the cocaine shortage has forced the Foreign Ministry to move on to something more heavier.