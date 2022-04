Ukrajina: Ubili smo kapetana Crnomorske flote

Kapetan potopljenog ratnog broda Moskva poginuo je u eksploziji, rekli su danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine.

Ponos ruske mornarice Moskva potopljen je nakon eksplozije. Danas su s ukrajinske strane objavljene tvrdnje da je kapetan ovog broda također poginuo u toj eksploziji.

U izjavi objavljenoj na Telegramu savjetnik u MUP-u Ukrajine rekao je da je “kapetan 1. ranga, vođa krstarice Moskva, zapovjednik Crnomorske flote Anton Kuprin poginuo u eksploziji i požaru na brodu”, prenosi Guardian.

Dok se Kijev hvali kako su oni potopili krstaricu Moskva, rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su za potonuće krivi požar na brodu i “olujni uvjeti na moru”.

The commander of cruiser "Moskva", Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.



Captain Anton Kuprin gave the order to bombard #Snake Island on the first day of the war. pic.twitter.com/Fu9nJGvL08