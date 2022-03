Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je sve zemlje da kriminaliziraju korištenje simbola "Z" koji pokazuje potporu ruskoj invaziji.

Prvobitno korišteno za označavanje ruskih tenkova koji ulaze u Ukrajinu, slovo Z, za koje se i dalje ne zna točno značenje, usvojeno je kao znak podrške ruskom napadu na Ukrajinu.

“Z označava ruske ratne zločine, bombardirane gradove, tisuće ubijenih Ukrajinaca. Javna podrška ovom barbarstvu mora biti zabranjena”, napisao je Kuleba na Twitteru.

Tri njemačke pokrajine – Berlin, Bavarska i Donja Saska već su poručile kako bi svatko tko ističe taj simbol mogao biti kažnjen s do tri godine zatvora, a i njemačko ministarstvo vanjskih poslova reklo je kako bi oni koji pokazuju simbol invazije mogli biti podložni kaznenom progonu.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.