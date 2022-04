Ukrajina se priprema za veliku rusku ofenzivu na istoku

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Carlos Barria

Ukrajinski službenici kažu da su u tijeku velike borbe na istoku zemlje s teškim granatiranjem širom regioje Donbasa te upozoravaju da bi moglo doći do velike ruske ofenzive, piše CNN.

Ministarstvo obrane Velike Britanije je u obavještajnom izvještaju navelo da su se ruske snage potpuno povukle iz sjeverne Ukrajine u Bjelorusiju i Rusiju te da bi velik dio mogao biti prebačen u istočnu Ukrajinu kako bi se borile u regiji Donbas.

VEZANE VIJESTI Selo kod Černihiva bilo je okupirano tjednima: “Živjeli smo među leševima” Tko su i čime se bave Putinove kćeri, kojima su uvedene sankcije? SAD službeno ukinuo povlašteni trgovinski status Rusiji i Bjelorusiji

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da je bitka za Donbas u tijeku i da će podsjećati na Drugi svjetski rat. Ona “nije dostigla svoj maksimum”, rekao je on, upozoravajući da će ofenziva uključivati tisuće tenkova, oklopnih vozila, aviona, artiljerije.

Načelnik Glavnog stožera vojske SAD-a Mark Milley rekao je da se očekuje bitka na jugoistoku Ukrajine jer je Rusija tamo preusmjerila svoje ratne napore.

Ukrajinski vojni službenici kažu da su primijetili gomilanje ruskih snaga na istoku. Vadim Denisenko, savjetnik ministra unutrašnjih poslova, rekao je da je u tijeku uništavanje gradova na području Rubižne i Popasna u regiji Luhansk.

Kako navodi istraživački centar Institut za proučavanje rata (Institute for the Study of War), napredak ruskih snaga oko Harkiva mogao bi značiti da će istočni grad Slavjansk postati sljedeća meta ruske ofenzive.

Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je da SAD pruža obavještajne podatke ukrajinskim snagama za izvođenje operacija u Donbasu. Kako piše CNN, ovo je značajan potez jer je to prvi put da je američki službenik javno priznao ulogu SAD-a u operacijama u spornoj ukrajinskoj regiji.

Šefovi regionalnih vojnih uprava Donecka i Luhanska zatražili su od stanovnika nekih od istočnih regija da se evakuiraju.

Međutim, Serhij Haidai, šef regionalne vojne administracije Luhansk, rekao je u četvrtak da su ruske snage pogodile željeznički nadvožnjak u blizini Barvinkove, blokirajući put za evakuaciju civila iz istočne Ukrajine. On je rekao da je skoro 500 evakuiranih iz Luhanska zaglavljeno na željezničkoj stanici. Tri vlaka za evakuaciju privremeno su blokirana u Slavjansku i Kramatorsku, oba u Donecku, rekao je Haidai.

Tijek događaja u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.