Čini se da se ukrajinsko ministarstvo obrane odlučilo danas narugati Rusiji zbog potonuća njihove moćne raketne krstarice "Moskva".

“Ministarstvo obrane Ukrajine podsjeća rusku mornaricu da su tjesnaci Crnog mora zatvoreni samo za ulaz. Dio vaše flote koji je ostao na površini još uvijek ima otvoren izlaz”, poručili su Ukrajinci.

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je brod teško oštećen u požaru, dok Ukrajina tvrdi da su taj požar izazvale ukrajinske snage raketnim udarom.

The Ministry of Defence of Ukraine reminds the russian navy that the Black Sea straits are closed for entry only. The part of your fleet that remains afloat still has a way out.