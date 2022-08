Ukrajina odgovorila Rusima: U slučaju napada njima će biti puno gore

Podijeli:







Izvor: BULENT KILIC / AFP

Ukrajina se priprema za ruski raketni napad na prijestolnicu Kijev na Dan neovisnosti 24. kolovoza, rekao je u srijedu savjetnik predsjednika Oleksij Arestovič.

No, to neće izmijeniti vojnu situaciju, rekao je, već će to biti akcija kojom se želi “ubiti što više civila i pokvariti naš praznik”.

Rekao je da i Ukrajina može na taj dan uzvratiti Rusima i podsjetio na seriju nedavnih eksplozija na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014.

“U slučaju napada njima će tamo biti puno gore”, naglasio je.

Ukrajina nije ni potvrdila niti opovrgla svoju umiješanost u niz nedavnih eksplozija na Krimu, dok Rusija tvrdi da su rezultat sabotaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.