Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je dramatičnu fotografiju snimljenu iz zraka koja, kako pišu, pokazuje štetu nastalu u ruskim napadima na poljima oko ceste prema Izjumu.

“Svijetu prijeti nestašica hrane, a ruski agresori pucaju po ukrajinskim poljima.

Ovo je cesta prema Izjumu u harkivskoj regiji. Izgleda kao rane na tijelu prirode”, navodi se u opisu fotografije.

The world is suffering from food shortages while #Russian invaders are shooting at the #Ukrainian fields. 🌾



This is a road to #Izium, #Kharkiv region. Looks like wounds on the body of nature.



📸 @thevillageua#StopRussianWar#ArmUkraineNow pic.twitter.com/TLGF09LFoB