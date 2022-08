Podijeli:







Izvor: Sergei KHOLODILIN / BELTA / AFP

"Najgori scenarij u ratu s Rusijom već je prošao", rekao je ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov.

“Mi smo u fazi stabilizacije svih bojišta i bojnih linija s malim pomicanjem jedinica i tu smo napravili puno dobrih mjera odvraćanja”, rekao je u razgovoru za CNN.

Reznikov je dodao kako vjeruje da je Ukrajina na rubu nove faze rata te da započinje protuofenzivnu kampanju “u drugom smjeru”.

Na pitanje boji li se da će se međunarodna zajednica početi umarati od rata, Reznikov je rekao da bi “sindrom umora” mogao naštetiti borbi Ukrajine protiv Rusije.

“Ja to zovem sindromom umora i za mene je to jedna od glavnih prijetnji”, rekao je. “Moramo raditi na tome da isključimo tu prijetnju, moramo komunicirati, nemojte biti umorni. Jer to je vrlo, vrlo opasno za nas”, rekao je, prenosi Index.

