VIDEO U tornadu na zapadu Njemačke deseci ozlijeđenih, ima mrtvih

Više od 50 ljudi je ozlijeđeno, među njima deset teško u Paderbornu, na zapadu Njemačke kojim je protutnjao "tornado", rekao je glasnogovornik policije za AFP. Prema zasad poznatim infomracijama poginule su tri osobe.

Tornado je usto prouzročio znatnu materijalnu štetu u tom gradu u pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji koju je svom silinom pogodila oluja što trenutačno prolazi preko Njemačke, a pojavila se nakon neuobičajeno visokih temperatura za ovo doba godine.

🌪🚨 𝐒𝐂𝐀𝐑𝐘 video from inside the tornado that hit the city of #Paderborn, #Germany ! Listen to the distinctive roar… #Unwetter #Unwetterwarnung #tornado Credit: @meistNachtaktiv h/t @KeraunosObs pic.twitter.com/0uUuoIrjT4