Izvor: Shutterstock

Mađarski premijer Orban odavno je zamrznuo cijene pet osnovnih namirnica. No, Mađari su se svejedno našli na udaru drastičnog poskupljenja kruha. To se poskupljenje popelo na čak 65 i pol posto!

Zrno po zrno – pogača. A skuplje zrno, i skuplja struja znači skuplji kruh. “Najjeftiniji kruh koji ovdje možete kupiti stoji oko tri dolara, većina nas umirovljenika si to ne može priuštiti”, kazao je umirovljenik Janos Kovacs.

Cijena kruha u Mađarskoj, prema podacima Eurostata, narasla je nevjerojatnih čak 65 i pol posto! Kad se gleda kolovoz ove u odnosu na prošlu godinu, Hrvatska je peta s rastom od 30 posto. Za mađarske pekare računica je više nego jasna. “Prije su pećnice trošile oko 20 do 30 eura na dan. Sada je to 200 do 300 eura”, objašnjava konzultant Andras Timar.

Uz situaciju sa žitaricama iz Ukrajine, problem su i cijene energenata. “Krajem srpnja dobili smo račun čiji je iznos bio tri puta veći u odnosu na račun iz lipnja. Sve se doslovno dogodilo preko noći”, zaključio je suvlasnik pekarnice David Merton.

Dok se pekari brinu hoće li morati zatvarati vrata svojih pekarnica, Mađari se pitaju ima li kraja rastu cijena, barem kad je u pitanju kruh, prenosi Dnevnik.hr.

