Najmanje je 15 ljudi poginulo, a 50 je ranjeno u srijedu u ruskom raketiranju željezničke stanice u središtu Ukrajine, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju UN-ovu Vijeću sigurnosti.

“Upravo sam primio informaciju o padu ruske rakete na željezničku stanicu u okolici Dnjipropetrovska, i to na vagone u stanici Čaplino. Četiri putnička vagona su se zapalila”, rekao je Zelenski na početku svog obraćanja.

PROČITAJTE JOŠ Nova Ukrajina – Putinova noćna mora

Po njegovim riječima, “najmanje je 15 ljudi izgubilo život, a pedesetak je ranjeno”. “Spasioci su izašli na teren, ali broj žrtava mogao bi nažalost rasti. To je naša svakodnevica”, dodao je Zelenskij.

Napad se događa dok Ukrajina slavi Dan neovisnosti, kada obilježava raskid veza s SSSR-om 1991. Događa se i dok zemlja ulazi u sedmi mjesec rata s Rusijom koji je počeo 24. veljače.

Zelenski je ranije u srijedu izjavio da će se Ukrajina boriti “do kraja”.

Dok se borbe danas uglavnom vode na istoku i na jugu Ukrajine, gdje nijedna strana, čini se, ne napreduje, Rusija redovito gađa ukrajinske gradove raketama dugog dometa, kaže Kijev.

Terrorist Russia keeps killing Ukrainian civilians. At least 15 killed in a Russian missile strike on a train station in Chaplyne, Dnipropetrovsk region. As @ZelenskyyUa stressed at UNSC: terrorist Russia must be stopped now before it kills more people in Ukraine and beyond. pic.twitter.com/GSbMbrYEc2