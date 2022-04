Podijeli:







Izvor: REUTERS/Marko Djurica

U ruskoj invaziji uništeno je ili oštećeno do 30 posto ukrajinske infrastrukture, u vrijednosti od 100 milijardi američkih dolara, rekao je u ponedjeljak ukrajinski ministar infrastrukture.

Ukrajina do sada nije iznosila procjenu konkretnih posljedica rata po infrastrukturu, poput cesta i mostova, iako dužnosnici kažu da bi ukupna šteta, od infrastrukture do kuća i drugih zgrada, do sada mogla biti oko 500 milijardi dolara.

“Praktički su svi dijelovi naše prometne infrastrukture stradali na neki način”, rekao je Reutersu ukrajinski ministar infrastrukture Oleksander Kubrakov.

Rekao je da je ruska invazija pogodila “20 do 30 posto cjelokupne infrastrukture u različitoj mjeri, s različitim razinama uništenja”.

Kubrakov je rekao da je više od 300 mostova na državnim cestama uništeno ili oštećeno, više od 8000 kilometara cesta mora biti popravljeno ili obnovljeno, dok su deseci željezničkih mostova su dignuti u zrak. On je procijenio da je šteta na infratsrukturi do sada 100 milijardi dolara.

Ministar je rekao da je njegovo ministarstvo započelo neke obnove u područjima koja su sada ponovno pod kontrolom ukrajinskih vojnika.

“Ako govorimo o cestama, mostovima i stambenim zgradama, vjerujem da se gotovo sve može obnoviti za dvije godine… ako svi brzo rade”, rekao je.

U prvim tjednima rata ruske snage su se približile Kijevu, nanijevši veliku štetu u gradovima i na infrastrukturi u regiji. Ruske snage povukle su se ovog mjeseca sa sjevera oko glavnog grada kako bi se usredotočile na istok i jug, gdje je razoren opkoljeni lučki grad Mariupolj.

Kubrakov je rekao kako očekuje da će zapadne zemlje pomoći u obnovi Ukrajine iz više izvora.

“Postoji nekoliko izvora koji se razmatraju. Prvi je imovina Ruske Federacije, koja je sada zamrznuta u gotovo svim većim zemljama”, rekao je.

Europska unija nastoji stvoriti međunarodni fond za obnovu, a neki političari u EU-u su pozvali na korištenje ruske imovine koju je Zapad zamrznuo, uključujući 300 milijardi dolara u rezervama ruske središnje banke.

Kubrakov je rekao da ukrajinsko ministarstvo pravosuđa i neki od saveznika Ukrajine razmatraju kako iskoristiti zamrznutu rusku imovinu. Rekao je da bi jedna od opcija bila prikupljanje gotovine prodajom zaplijenjene imovine putem, kako je rekao, “transparentnog mehanizma”.

“Vjerujem da je to pošteno, takav mehanizam nikada nije korišten.. Bit će to prvi put”, rekao je i dodao da bi za uspostavu takvog mehanizma bio potreban pionirski rad: “Još nije bilo presedana. No je li postojao presedan da jedna država u Europi napadne drugu u 21. stoljeću?”, upitao je.

