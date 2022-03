U obrani Mariupolja poginuo bivši svjetski prvak, bio je dio poznatog Azova

Ukrajinski prvak u kickboksingu poginuo je u borbi s ruskim vojnicima u Mariupolju, potvrdio je u nedjelju njegov trener.

Maksym Kagal (30), koji je 2020. ponio i titulu svjetskog prvaka u u kickboksingu, borio se s ruskim postrojbama kao dio pukovnije Azov, jedinice specijalnih snaga za obranu grada Mariupolja.

Maksym Kagal world kickboxing champion killed in battle for Mariupol, Maksym Kagal Ukrainian 🇺🇦 champion killed in combat while defending Mariupol.#Ukraine #Russia #Mariupol #Zelenskyy pic.twitter.com/vf4Q70DLAg