Zrakoplov kompanije China Eastern Airlines sa 123 putnika i devet članova posade srušio se u ponedjeljak na jugozapadu Kine, izvijestila je kineska državna televizija, a prenose svjetske novinske agencije.

Boeing 737 pao je nedaleko od grada Wuzhoua u regiji Guangxi, što je “izazvalo požar” u planinama, javlja CCTV dodajući da je pokrenuta spasilačka operacija.

Kineska državna televizija navodi da je zrakoplov sa 123 putnika iz Kunminga za Guangzhou imao “nesreću” u regiji Guangxi.

Broj žrtava kao ni uzrok nesreće zasad nije poznat, izvijestio je CCTV.

A #China Eastern Boeing 737 passenger crashed in southern China. The plane was flying from #Kunming to #Guangzhou . There were 133 people on board. pic.twitter.com/hSijGeVxbF

【Crash site】A Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from China Eastern Airlines had an accident in Teng County, Guangxi and then triggered a mountain fire. At present, the rescue team has gathered, the casualties are still unknown. pic.twitter.com/udlT6qqKWZ