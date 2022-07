Ukrajinski teretni zrakoplov koji se u subotu navečer srušio u Grčkoj, na letu iz Srbije za Jordan, vjerojatno je prevozio streljivo, rekao je gradonačelnik Pangea, mjesta u čijoj je blizini zrakoplov pao.

Teretni zrakoplov koji je prevozio opasan materijal srušio se u blizini grada Kavale u sjeveroistočnoj Grčkoj, stvarajući plamen oštra mirisa, rekli su lokalni dužnosnici.

Svih osam članova posade Antonova An-12 poginulo je, izvijestila je u nedjelju ujutro grčka državna televizija ERT.

Stanovnicima koji žive u blizini grčka civilna zaštita rekla je da zatvore prozore i da ne uključuju klima-uređaje. Gradonačelnik pogođene zajednice Pangeo, Filipos Anastasiadis, rekao je da je avion prevozio “opasan materijal”, vjerojatno streljivo.

Rekao je ERT-u da na zrakoplovu nije bilo ni kemijskog ni nuklearnog materijala. Vojska je na putu prema mjestu nesreće, dodao je. Državni mediji izvijestili da je u zraku otrovna para od zapaljenja 12 tona tereta.

A Meridian An-12BK cargo aircraft crashed near Kavala, Greece this evening en route from Niš to Amman. Flight playback, downloadable data, and granular ADS-B data are available at https://t.co/qarHr6zvKi #MEM3032 pic.twitter.com/1QlMxHFvDn