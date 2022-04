Suprug potpredsjednice ukrajinske vlade Olge Stefanišine ubijen je u ruskom granatiranju u četvrtak, objavila je na društvenim mrežama ukrajinska zastupnica Lesja Vasilenko.

Bogdan Stefanišin poginuo je tijekom ruskog granatiranja dok je pokušavao evakuirati civile iz Černihiva.

“Jučer sam plakala više nego u svih ostalih 36 dana rata. Suprug moje kolegice Olge Stefanišine je ubijen. Preminuo je kao heroj, pokušavajući evakuirati civile iz Černihiva. Nezamisliva tragedija”, napisala je Vasilenko u objavi na Twitteru.

Yesterday I cried more than in all the other 36 days of war. The husband of my colleague Olga Stefanyshyna, MP, was killed. He died a hero, trying to evacuate civilians from #Chernihiv. Unimaginable tragedy